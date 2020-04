Lazio, Jorge "Kike" Acuna rivela: "Avevo firmato coi biancocelesti, poi Calciopoli..."

Jorge "Kike" Acuna, ex calciatore cileno, ha raccontato un retroscena di mercato datato 2006, quando vestiva la maglia del Feyenoord. Tutto fatto per il suo arrivo a Roma, saltò a causa di Calciopoli: "Avevo firmato un precontratto con la Lazio, sarei andato in Serie A, un campionato adatto alle mie caratteristiche. Poi però i biancocelesti furono tirati in ballo e rischiarono la retrocessione. Non volevo andare in Italia e giocare per la promozione. Così andai in Inghilterra. E sapete cosa successe? La settimana dopo andò in Serie B soltanto la Juventus", le sue parole a 24 Horas Deportes. Un centrocampista mai arrivato nella Capitale, che nel giro di poco tempo tornò a giocare all'Universidad in Cile. Nessuno rimpiangerà il mancato affare.