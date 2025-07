Zazzaroni: "Estate fredda per i laziali. Si attende un altro miracolo lotitiano"

TUTTOmercatoWEB.com

"È un'estate fredda e senza sogni quella del laziale". Si apre così l'editoriale di Ivan Zazzaroni sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel quale il direttore del quotidiano si è soffermato sulla sessione estiva di calciomercato che vedrà la Lazio inoperosa a causa del blocco del mercato. Di seguito le sue parole: "È strana sì, questa estate, anche per noi che le vicende della Lazio le seguiamo con passione e ogni tanto veniamo rimproverati di non trattarla come l'altra. È l'estate della pazienza, dell'attesa che qualche altro miracolo lotitiano si compia. È una quasi estate. Quattro giorni fa è iniziata per molti, ma non per tutti, la transumanza del mercato".

Dopo aver passato in rassegna anche la situazione delle altre squadre, Zazzaroni ha aggiunto: "La Lazio, che ha in Lotito il deus ex machina, la cui missione è far credere che potrebbe essere presidente del consiglio, della Repubblica e della UE ma troverebbe ugualmente il tempo per occuparsi di Ita Airways...".

