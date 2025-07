Calciomercato Lazio | Non solo Rovella: l'Inter guarda in Serie A per il post-Calha

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'Inter continua a guardarsi intorno per il post Calhanoglu. Nonostante l'assenza di prese di posizione chiare o di trattative avviate, il futuro del giocatore turco sembra sempre più lontano da Milano e i nerazzurri hanno iniziato a guardarsi intorno per non farsi cogliere impreparati da un suo eventuale addio.

Oltre al già noto interesse per Nicolò Rovella della Lazio, che sarebbe ceduto da Lotito solo dietro pagamento della clausola da 50 milioni presente nel contratto del giocatore, i meneghini continuano a monitorare una sfilza di altri profili provenienti sia negli altri campionati sia in Italia. Il sogno dell'Inter è rappresentato da Ederson dell'Atalanta, ma nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport riporta un interesse dell'Inter anche per Morten Frendrup del Genoa, che andrebbe ad aggiungersi ad una lista completata da Angelo Stiller dello Stoccarda e Richard Rios del Palmeiras.

