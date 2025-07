Lazio, Cataldi può restare: il punto dal rapporto con la società al ruolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Estate difficile per il mercato biancoceleste. L'impossibilità di compiere operazioni in entrata ha complicato e non poco i piani di staff tecnico e società, che ora devono valutare il materiale già presente in rosa.

Tra i rientranti dal prestito c'è Danilo Cataldi, reduce da un'esperienza con la maglia della Fiorentina. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Sarri è il tecnico che lo aveva rilanciato. Per lui si potrebbe profilare un ruolo da vice-Guendouzi, visto che è l'unica posizione dove la Lazio è scoperta.

Per quanto riguarda il rapporto con la società, in passato c'erano stati degli attriti, soprattutto in occasione dell'addio di Sarri quando Danilo aveva risposto all' attacco frontale fatto da Lotito ai Senatori. La sensazione è che la decisione sulla sua permanenza possa spettare proprio alla società e non all'allenatore.