Lazio, Zaccagni: "Ecco come sto. Voglio fare una grande stagione e..."

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni è stato ospite della serata dedicata al Premio Città di Bellaria Igea Marina. Ai microfoni di San Marino RTV ha parlato delle sue condizioni dopo l'intervento per la pubalgia e della prossima stagione da vivere con Sarri in panchina. Di seguito le sue parole.

"Mi piace sempre tornare a Bellaria dove sono cresciuto. Proprio qua dietro ho corso i miei primi passi e dato i miei primi calci al pallone. È sempre un piacere per me. A tutti i bambini qui consiglio in primis di divertirsi, e poi cercare di inseguire i propri sogni".

"Come sto? Bene, sono in convalescenza adesso, però manca poco e inizio a correre. Il ruolo della Lazio quest'anno? Sicuramente dovremmo dire la nostra, perché quest'ultima annata non è stata proprio positiva. Però voglio fare una grande stagione e giocarmi il Mondiale".

