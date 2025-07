Lazio in emergenza tra mercato bloccato e Coppa d'Africa: le soluzioni di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non bastavano i limiti sul mercato, i problemi per Maurizio Sarri non finiscono. A dicembre, infatti, la Coppa d’Africa potrebbe privarlo di tre giocatori: Dele-Bashiru (Nigeria), Dia (Senegal) e Belahyane (Marocco). I primi due sono quasi certi della convocazione, il terzo ci spera, anche grazie al fatto che il torneo si giocherà in casa sua. La competizione inizierà il 21 dicembre e si concluderà il 18 gennaio 2026 e le convocazioni ufficiali scatteranno a inizio dicembre, con la Lazio che rischia di ritrovarsi a stagione in corso senza due-tre pedine importanti senza poter intervenire sul mercato fino a gennaio.

Sarri è già al lavoro per farsi trovare pronto. Come spiega il Corriere dello Sport, se Dia partirà, potrebbe adattare Pedro come falso nove alle spalle di Castellanos, o Noslin, che però è in uscita per ragioni economiche. Vecino resta l’unica alternativa interna a Dele-Bashiru, mentre per sostituire Belahyane si valuterebbe l’impiego di Cataldi, che si gioca anche la permanenza in rosa.

La società spera di muoversi a gennaio, ma solo a saldo zero: una cessione per ogni acquisto. L’obiettivo è anche ridurre la rosa a 20 giocatori di movimento più tre portieri, rispetto agli oltre 30 attuali (inclusi esuberi e giovani). Sarri farà le sue scelte dopo il ritiro, ma sa già che da dicembre in poi dovrà stringere i denti, con il rischio concreto di una squadra decimata e senza rinforzi immediati.