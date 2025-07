Hamsik: "Quanti centrocampisti più forti di me?". In lista due ex Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia della partita d'addio al calcio di Hamsik, CalcioNapoli 24 ha organizzato un piccolo gioco che lo convolge. In particolare, è stato chiesto al centrocampista ex Napoli di menzionare i "colleghi" più forti. Nel lunghissimo elenco, tanti nomi altisonanti, come Iniesta, Seedorf, Vidal, Pogba, Sneijder e Yaya Touré. Ascoltando i loro nomi, il calciatore slovacco ha ammesso, con umiltà, di non raggiungere i loro livelli. Nella lista anche l'ex Lazio Luis Alberto, che però Hamsik non reputa più forte di lui. E infatti, è rimasto in silenzio. A dir la verità, l'ex Napoli non ha detto nulla neanche dopo che l'intervistatore gli ha fatto il nome di un altro ex biancoceleste come Stankovic.

