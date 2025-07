Ex Lazio | Immobile al Bologna, è fatta: cifre e dettagli dell'affare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A è ormai realtà. Il Bologna ha ormai chiuso la trattativa per l'ex capitano della Lazio che, una volta limati gli ultimi dettagli con il Besiktas, partirà da Istanbul per fare il suo ritorno in Italia. A rivelare i dettagli dell'affare è il Corriere dello Sport, che ha svelato come Ciro abbia firmato un contratto di un anno con un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni di euro (raggiungibili facilmente tramite bonus), che potrà essere esteso per un ulteriore stagione a determinate condizioni.

Un eventuale prolungamento dipenderà innanzitutto da alcuni parametri legati a gol e presenze, ancora da definire, e dall'andamento generale di Immobile nel capoluogo emiliano. Le visite mediche dell'attaccante dovrebbero svolgersi dopo questo weekend, dopodiché Ciro si godrà gli ultimi giorni di vacanza per unirsi definitivamente ai compagni il 12 luglio a Casteldebole.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.