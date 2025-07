Lazio | Cardone: "Dobbiamo gufare le altre squadre. Dia-Taty? C'è posto per uno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Abbiamo fatto chiarezza anche sulla situazione primavera e svincolati. Fatto questo si fa fatica a parlare di campo, fortunatamente fra poco ci sarà la conferenza di Sarri e l’inizio del ritiro. Dobbiamo gufare le squadre che potrebbero mettere nel mirino i nostri gioielli. Rovella è un giocatore che piace molto a livello internazionale, non solo all’Inter, che ora sembra aver virato su Ederson. Speriamo che non ce li vengano a prendere". Queste le parole del giornalista de “La Repubblica” Giulio Cardone in diretta su Radiosei.

L’opinionista ha poi proseguito: "Dia-Taty? Ci sarà posto per uno, a meno che il mister torni al 4-3-1-2, ma è difficile. Dia al momento potrebbe avere più possibilità di essere titolare rispetto all’argentino, anche perché due anni fa tra lui e il mister ci sono stati rapporti complicati. Il ragazzo faceva fatica a tornare in panchina per far posto ad un Immobile non al 100%, dopo una prestazione positiva".

