Ex Lazio | Felipe Anderson: "Palmeiras? Scelta facile. Qui mi sento competitivo"

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista rilasciata al quotidiano brasiliano Sport, Felipe Anderson ha raccontato della sua decisione di lasciare la Lazio per tornare a giocare in Brasile con la maglia del Palmeiras. Di seguito le sue dichiarazioni: "Credo che la maggior parte degli atleti che lasciano il Brasile da giovani per giocare e costruirsi una carriera in un altro continente sogni di tornare un giorno, di rappresentare una squadra nel proprio paese. Consideriamo il Brasile il Paese del Calcio e, dopo tanti anni, si è presentata l’opportunità di tornare in un campionato competitivo, in una squadra della grandezza del Palmeiras".

"Per me non è stato difficile decidere di tornare. Mi sentivo ancora competitivo e sapevo di poter dare il mio contributo in qualche modo. Così ho deciso di rientrare per vincere, per cercare titoli, perché questo è lo spirito e la mentalità del Palmeiras".

