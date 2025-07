Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri ha bisogno di tempo. Svincolati? La priorità..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista di Sky Matteo Petrucci ha commentato la suggestione relativa agli svincolati e la situazione relativa ai rinnovi di contratto in casa Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

"Sarri ha bisogno di tempo per lavorare. Gli svincolati li potrai prendere da novembre, però devi prima avere l'ok della Covisoc sul bilancio del 30 settembre. Devi rispettare l'unico indice rimanente, quello del costo del lavoro allargato, ma la Lazio pensa di poter rientrare in questo parametro. La Lazio non è mai andata con forza sul mercato degli svincolati, bisognerà poi anche capire chi rimarrà in quella lista. Gli svincolati negli ultimi anni hanno tutti ingaggi importanti e la Lazio deve entrare in un limite di monte ingaggi prefissato. Il primo pensiero della Lazio a novembre non sarà il mercato degli svincolati, sarà bensì la situazione dei rinnovi di contratto per tanti giocatori. La rosa della Lazio è buona e tanti hanno giocato con Sarri, questa però non è la rosa perfetta per lui che avrebbe sistemato almeno tre tasselli".

