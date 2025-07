Ex Lazio | Conceicao può raggiungere Correa in Brasile: le ultime

Sirene dal Sudamerica per Sergio Conceicao. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi sulla panchina del Milan, secondo Sport Mediaset l'ex calciatore della Lazio è in pole per diventare il nuovo allenatore del Botafogo, club in cui troverebbe un altro ex Lazio come Joaquin Correa, trasferitosi da poco in Brasile dall'Inter.

In seguito all'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, il Botafogo ha esonerato il tecnico Renato Paiva e avrebbe messo gli occhi proprio su Conceicao. Dopo aver allenato in Belgio, Portogallo, Francia e Italia, il prossimo step del portoghese potrebbe portarlo in un paese comunque 'familiare', quanto meno per la lingua.

