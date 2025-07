WOMEN | Euro 2025, l’Italia batte il Belgio: esordio per una biancoceleste

Buona la prima per l’Italia che nel giorno dell’esordio a Euro 2025 ha battuto 0-1 il Belgio. Un avvio vivace in cui le squadre si sono affrontate a viso aperto cercando fin da subito di portarsi in vantaggio. Un primo tempo equilibrato in cui non sono mancate occasioni, le azzurre hanno provato qualche brivido su alcune ripartenze ma alla fine sono state loro a sbloccare la gara a pochissimi minuti dal duplice fischio. Il gol porta la firma di Caruso, l’assist è di Di Guglielmo.

Alla ripresa il Belgio è più propositivo, ma non riesce a abbattere il muro innalzato dalla difesa dell'Italia che concede pochissimo. Le azzurre sfiorano il gol del raddoppio con Girelli, ma Lichtfus salva la porta col piede. Scorrono i minuti sul cronometro, la gara si fa sempre più spezzettata tra cambi e nervosismo. A questo si aggiunge il gran caldo che non aiuta. La formazione di Soncin riesce a gestire il vantaggio, ma non rinuncia a giocare tanto che a pochi minuti dalla fine ha una grande occasione con Cambiaghi. Al triplice fischio il risultato è 0-1 per le azzurre che esultano per i primi 3 punti conquistati e che, in attesa del risultato del match tra Portogallo e Spagna, gli consentono di piazzarsi al primo posto del gruppo B. Nel secondo tempo c'è stato spazio anche per una biancoceleste, Oliviero ha preso il posto di Di Guglielmo. Restano in panchina invece, Goldoni e Piemonte.

