Ex Lazio | Keita rivela: "Monaco era surreale, difficile vivere lì anche per un calciatore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al podcast 'El After de Post United', l'ex attaccante della Lazio, ora al Monza Keita Baldé ha parlato del suo passato all'estero, soprattutto al Monaco. Proprio dalla Capitale, infatti, si era trasferito in Francia. Di seguito le sue parole: "Vivere a Monaco è surreale, una follia. Una cosa è andare nel fine settimana, un’altra è vivere lì. Voglio dire, per vedere così tanto lusso devi essere molto intelligente, avere una mente aperta. Penso che sarei dovuto andarci in un’età più matura perché non è una città facile, basti pensare agli affitti o al solo costo di un caffè".

"Monaco non è facile, è un mondo a parte, ci vivono le persone più importanti al mondo e ci sono cose che vedi e che impari e cose che non vedrai mai nella tua vita come, ad esempio, gli affitti delle case pari a 50mila euro al mese oppure migliaia di euro al mese per noleggiare un'auto. O ancora un caffè che ti costa anche 20 euro".

"Grazie a quella realtà ho conosciuto persone fantastiche e ho avuto modo di conoscere un po’ come funziona la finanza, i soldi, le banche e tante cose del genere. Ho incontrato persone importanti e fantastiche che mi hanno aiutato. Infatti, la mente imprenditoriale che ho adesso l’ho imparata a Monaco e avevo 22 anni. A 22 anni la gente non sa nemmeno allacciarsi le scarpe da ginnastica ed io ero già lì. A Monaco ho conosciuto il direttore di una banca che oggi si occupa del mio patrimonio e che considero come mia madre e lei mi apprezza come se fossi mio figlio. Un giorno mi disse: 'Ho visto tanti giocatori di calcio, ma pochi con la tua mentalità per quanto riguarda il denaro'".

