Lazio, Oddi: "Tifosi? Contestare è un loro diritto. La società..."

© foto di Federico Gaetano

Anche Giancarlo Oddi è stato intercettato ai microfoni di Radiosei e ha detto la sua sul momento Lazio, soffermandosi soprattutto sulla delusione dei tifosi biancocelesti chiamati ad affrontare un'estate senza acquisti a causa del blocco del mercato.

"La Lazio non me l’ha tolta e mai me la toglierà nessuno. Ne ha vissute tante questa società e c’è ancora, bisogna solo aspettare che si riprenda. Se dovessi parlare ai tifosi, in questo momento, immaginando di essere un esponente della società, non potrei chiedergli nulla in cambio perché già so che ci saranno sempre".

"Contestare è un loro diritto, sono loro che ci mettono passione e soldi, ma gli chiederei anche di aiutare la Lazio. Questa società è sempre rinata per i tifosi che ha avuto e ha ancora. La Lazio esiste grazie ai propri tifosi ed il club deve dimostrare di poter uscire da questa situazione. Mi auguro che la società, in caso di errori, abbia anche la capacità di ammetterli. Il tifoso della Lazio cade ma si rialza, ora è lui la vittima della situazione. Quando le cose vanno male è lui che paga. Alla società dico che ha la fortuna di avere questi sostenitori, deve esserci un aiuto reciproco".

