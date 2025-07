Lazio, anche la Primavera rimarrà senza acquisti: il dettaglio e la spiegazione

Divieto al tesseramento. Lo stop posto dalla Covisoc a Formello parla chiaro: la Lazio ha il mercato in entrata bloccato. La ‘svista’ di Lotito e Fabiani sui tre parametri economici fondamentali (indice di liquidità, di indebitamento e del costo del lavoro allargato) ha fermato qualsiasi tipo di operazione quest’estate. Non ci saranno arrivi, solo partenze: alla voce ‘acquisti’ a settembre non apparirà nessun nome.

Non fa differenza il prezzo del cartellino, l'ingaggio, l'età o la tipologia di giocatore. La Lazio non può fare nuovi tesseramenti, punto. E vale per tutti, anche per gli svincolati e per i giovani della Primavera. La società, infatti, ha le mani legate su qualsiasi tipo di operazione, per la prima squadra e per il settore giovanile. Nell’ultimo caso si parla di calciatori professionisti, ovvero coloro che, compiuti i 16 anni, hanno firmato un contratto di quel tipo.

La situazione, quindi, è ancora più grave e complicata. Non solo la rosa di Sarri, ma anche quella di Punzi rischia di rimanere senza nuovi innesti, salvo ‘promozioni’ dalle formazioni inferiori. Un'estate da fermi, il destino è segnato. Le altre si muoveranno e cresceranno; la Lazio sarà costretta a stare a guardare senza possibilità di movimento. Poi a gennaio, salvo clamorosi imprevisti, arriverà il via libera.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.