Lazio, si riparte tra una settimana: Sarri studia la rosa in vista del ritiro

RASSEGNA STAMPA - Una settimana al via. La stagione della Lazio inizierà ufficialmente il 10 giugno, giorno in cui tutti i tesserati si presenteranno a Formello per i test di idoneità e che si protrarranno fino al 13. Terminate le visite mediche, il 14 giugno avrà ufficialmente inizio il ritiro, una preparazione diversa dal solito che, per la prima volta dopo 17 anni, non si svolgerà ad Auronzo di Cadore. Il ritiro durerà appena 13 giorni, il più corto dell'era Sarri, e sarà più intenso con doppie sedute previste la mattina presto e il tardo pomeriggio, così da evitare le ore più calde della giornata.

La preparazione darà al tecnico l'opportunità di fare importanti valutazione individuali su chi potrà restare e chi no. Senza coppe europee, l'obiettivo è quello di ridurre la rosa ad un massimo di 23 elementi, ma in partenza i giocatori saranno di più. Secondo il Corriere dello Sport, i primi ad essere tagliati fuori saranno Fares e Kamenovic, mentre, almeno inizialmente, dovrebbero presentarsi a Formello Basic, Cancellieri e Cataldi, che porteranno il gruppo ad un totale di 26 unità.

Ad essere determinante, oltre al campo, potrebbe essere il mercato in uscita. In caso di partenza di Noslin, si libererebbe uno slot in attacco per Cancellieri, così come se venisse pagata la clausola di Rovella, Cataldi avrebbe il suo posto a centrocampo. Nelle prossime settimane Sarri avrà una situazione più chiara, grazie al delinearsi dell'organico definitivo con cui dovrà lavorare per provare a salvare una stagione che rischia di essere compromessa già prima della partenza. Il countodown è iniziato.

