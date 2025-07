Lazio | Cataldi e Cancellieri, prove di conferma nel ritiro estivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il ritiro estivo della Lazio potrebbe diventare l’occasione per rivedere in campo due volti noti: Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri. Entrambi saranno regolarmente presenti alla ripresa dei lavori e, in base alle valutazioni tecniche ed economiche, potrebbero anche restare in rosa.

Per Cancellieri molto dipenderà dall’uscita di Noslin, mentre la permanenza di Cataldi è legata a un doppio filo: da un lato le strategie societarie per contenere il monte ingaggi, dall’altro le necessità tattiche di Sarri. Attualmente il tecnico biancoceleste ha a disposizione cinque mediani, ma è alla ricerca di un sostituto naturale per Guendouzi. Come spiega il Corriere dello Sport, se non dovesse arrivare un nuovo innesto in quel ruolo, Cataldi probabilmente verrebbe spostato nel ruolo di mezzala.

