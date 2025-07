Ex Lazio | Trattativa complessa col Bologna: Immobile va in ritiro col Besiktas

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'ex capitano della Lazio Ciro Immobile ha raggiunto il Besiktas in ritiro, pur sperando di essere già un nuovo giocatore del Bologna. L’attaccante, che non vede l'ora di tornare in Italia, ha deciso di non forzare i tempi, preferendo confrontarsi direttamente con il club turco per ottenere la buonuscita (circa 2 milioni) e il via libera al trasferimento. Il Besiktas, che ha già acquistato Tammy Abraham per sostituirlo, ha accettato la sua volontà di tornare in Italia, ma manca ancora l’accordo finale.

Il Bologna, come riportato dal Corriere dello Sport, attende sviluppi e resta fiducioso grazie anche ai segnali positivi arrivati dall’entourage di Immobile. Tuttavia, con il passare dei giorni, cresce il desiderio di chiudere l’operazione per consentire al bomber di sostenere le visite mediche e unirsi al gruppo per il ritiro a Valles. Come ha spiegato il ds Di Vaio, la trattativa è più complessa del previsto: tutti danno l’affare per fatto, ma manca ancora un tassello.

