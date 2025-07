Ex Lazio | Sabatini su Immobile: "È il migliore, un'ottima scelta per il Bologna"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile è sempre più vicino al Bologna. L'affare aspetta solo la sterzata decisiva per sbloccarsi: dopo solo un anno al Besiktas, l'ex capitano della Lazio è pronto a tornare in Italia. Ai taccuini de Il Corriere dello Sport, Walter Sabatini si è espresso sull'affare spiegando come il centravanti si incastrerà nelle gerarchie d'attacco della squadra di Italiano. Di seguito le sue parole.

"Sentirà dentro di sé la voglia di dimostrare di essere Ciro Immobile un attaccante abituato a fare cose che altri non fanno, anche movimenti a vuoto pur di mettere in difficoltà gli avversari. Certamente è il migliore ed è un'ottima scelta del Bologna che negli ultimi due anni ha fatto cose stellari globalmente".



"Quando i giocatori sono forti, la loro convivenza è un problema dell'allenatore. Ma i calciatori forti sono forti anche nelle motivazioni. Ciro non è più da 90 minuti a domenica. Non potrà essere titolare inamovibile, perché dovrà fare i conti con la condizione di Castro e Dallinga che avranno i loro spazi. Averli insieme è privilegio per società e tifoseria".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.