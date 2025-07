Lazio, chiuso il controriscatto di Floriani Mussolini: com'è stato possibile visto il blocco?

RASSEGNA STAMPA - Nessun acquisto per la Lazio, ma si è potuto comunque chiudere il controriscatto di Floriani Mussolini, esterno classe 2003 reduce da un’ottima stagione con la Juve Stabia. Come è stato possibile, però, visto il blocco del mercato? A spiegarlo è il Corriere dello Sport: da Formello assicurano che l’operazione era stata già ratificata nella stagione sportiva 2024-25, prima dell’entrata in vigore del blocco a fine maggio, e quindi non soggetta allo stop.

La Figc ha sollevato qualche dubbio, perché si tratta di un caso senza precedenti: non si trattava di un acquisto obbligatorio, ma di un’opzione. La differenza con altri casi, come quelli di Rovella e Pellegrini, sta proprio qui. Nel dettaglio: la Juve Stabia ha riscattato il giocatore per 1 milione, e la Lazio ha esercitato il controriscatto per 400 mila euro, come previsto dagli accordi precedenti: ora si attende solo l’ufficialità.

