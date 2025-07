Lazio, Sarri si affida a Castellanos: il Taty scalda i motori e sogna il Mondiale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Castellanos è pronto a prendersi in mano la Lazio. A poco più di una settimana dall'inizio del ritiro, il Taty scalpita per tornare in campo, sotto la guida di quel Sarri che lo aveva voluto al suo arrivo nella Capitale. Durante le ferie, l'argentino si è allenato quotidianamente per farsi trovare in una condizione ottimale al momento della ripartenza, così da iniziare al meglio una stagione che può essere cruciale per lui.

La prossima annata, infatti, si chiuderà con il Mondiale e il sogno di Castellanos è quello di giocarlo con la maglia dell'Argentina. Il Taty da qualche tempo è entrato nel giro della Seleccion, con la quale ha fatto già due apparizioni, mancando però le ultime due convocazioni a causa di problemi fisici o scelte tecniche. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, vista la grande concorrenza, il centravanti dovrà disputare una stagione super per convincere il ct Scaloni a portarlo con sé nella rassegna iridata ed è proprio qui che diventerà fondamentale l'apporto che riuscirà alla causa biancoceleste.

Sarri troverà un giocatore più maturo che, aldilà delle reti (14 nell'ultima stagione) rappresenta il suo prototipo di attaccante ideale grazie alle sue abilità difensive e di dialogo con il resto della squadra. Il Comandante potrà far affidamento su un giocatore più che motivato che, con un sogno in testa, è pronto a caricarsi la Lazio sulle spalle.

