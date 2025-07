Lazio, Marusic inizia la nona stagione biancoceleste: è l'usato sicuro per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic si prepara a vivere l’ultima stagione (almeno da contratto attuale) con la Lazio con lo stesso spirito di sempre: da titolare inamovibile. Sarri non ha dubbi e continuerà ad affidarsi a lui come primo terzino di riferimento, indipendentemente dalla fascia occupata. Il montenegrino riparte in pole rispetto a Lazzari e Hysaj, confermandosi ancora una volta la garanzia più solida nel reparto arretrato.

Marusic, arrivato nel 2017 dall’Ostenda, è pronto a cominciare la sua nona stagione in biancoceleste: non ha mai perso il posto da titolare, sia nella difesa a quattro che nel centrocampo a cinque. Sarri apprezza la sua affidabilità e la capacità di adattarsi, tanto da considerarlo - come spiega il Corriere dello Sport - anche un’alternativa a sinistra nel caso in cui Tavares non dovesse convincere o Pellegrini non risultasse la scelta preferita.

La Lazio punta a costruire una fase difensiva più solida e Marusic sarà centrale in questo progetto. Titolare a destra, possibile tappabuchi a sinistra, veterano che conosce a memoria i meccanismi del tecnico: a ottobre compirà 33 anni, ma continua a essere una pedina chiave. Il mercato fermo, con impossibilità di intervenire in entrata, rende ancora più chiare le gerarchie. E sulla corsia destra, almeno lì, Sarri sa già da chi ripartire.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.