Lazio, il rinnovo di Pedro tranquillizza Sarri: ecco perché è stato possibile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il rinnovo di Pedro con la Lazio può far tirare a Sarri un grande sospiro di sollievo. A posteriori, infatti, con il mercato in entrata bloccato, il club biancoceleste non sarebbe potuto intervenire sul mercato alla ricerca di un sostituto per lo spagnolo, lasciando il tecnico toscano con una pedina in meno in rosa. Secondo il Corriere dello Sport, il prolungamento dell'ex Barcellona è stato possibile solo perché fatto alle stesse cifre. Pedro, infatti, ha firmato ad inizio giugno, ma il blocco risale alla fine di maggio, quando la trattativa tra le due parti era ancora in corso.

Il Comandante, dunque, potrà contare sul jolly che aveva voluto con sé fin dalla sua prima esperienza nella Capitale, dopo averlo allenato già al Chelsea. Sotto Baroni, Pedrito ha disputato la sua miglior stagione in Italia, toccando la doppia cifra di reti segnate e passando a giocare soprattutto da trequartista. Con il ritorno di Sarri, lo spagnolo tornerà a giocare da esterno, che sia a destra come alternativa ad Isaksen o a sinistra come ricambio per Zaccagni. In un momento estremamente critico per la Lazio, Sarri potrà affidarsi ad una delle poche certezze rimaste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.