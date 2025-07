Calciomercato Lazio | Inter, Bonolis: "Calhanoglu? Non si può rimanere..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto tifoso dell'Inter Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista a tinte nerazzurre ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Tra le varie tematiche, Bonolis si è espresso anche sulla vicenda Calhanoglu, sempre più vicino all'addio e con l'Inter che, in caso di partenza, vedrebbe nel profilo di Nicolò Rovella il suo naturale successore. Ecco di seguito le sue parole: "Probabile che un calciatore turco che ha avuto questa immensa passione per questa società del suo Paese abbia voglia, nell'ultima fase della sua carriera, di tornare a casa e giocare per i colori per cui faceva il tifo. Marotta, Ausilio e Baccin sapranno cosa fare, di sicuro non si può rimanere solo con Asllani. Quando vai a paragonarti con altre società devi sempre fare i conti con l'oste. I soldi che puoi spendere sono solo quelli che ci sono".

Poi ancora sul centrocampo: "Va sistemato soprattutto se andasse via Calhanoglu, non c'è dubbio. Spero che arrivino due giocatori. Sucic mi piace tantissimo. Luis Henrique se inizia a indovinare i cross può anche funzionare, l'importante è che crossi dentro l'area e non sui raccattapalle. Per il resto il giocatore ha dei margini sicuramente, lo si vede da come tratta il pallone. Sono sempre dei ragazzi che vivono cambiamenti importanti di vita. Anche quando sono arrivati Platini e Zidane ci si chiedeva i primi tempi: ma sono veramente bravi? Invece erano fenomeni. Bisogna dare tempo".

