Calciomercato Lazio | Sarri, la rosa corta e la Coppa d'Africa: il punto

CALCIOMERCATO LAZIO - La rosa della Lazio è già definita a causa del blocco del mercato. Escluse ipotetiche cessioni e le partenze degli esuberi previste, Sarri già ha in mano il gruppo con cui affronterà la prossima stagione. O almeno, fino al mercato di gennaio. L'auspicio infatti è quello di riuscire a intervenire durante il mercato di riparazione. Operazioni che rischiano di non essere un'opportunità da cogliere se il mister lo chiede o se la società lo vuole, ma una vera e propria necessità.

Nel mese di dicembre, infatti, la Lazio con ogni probabilità verrà privata di tre elementi che nell'ottica di una rosa con poche soluzioni, soprattutto a centrocampo, diventano fondamentali: Boulaye Dia, Reda Belahyane e Fisayo Dele-Bashiru saranno impegnati in Coppa d'Africa rispettivamente con la maglia di Senegal, Marocco e Nigeria. La convocazione è tutta da confermare, con la competizione che dovrebbe avere inizio il 21 dicembre, ma i tre sono figure importanti per le proprie selezioni.

Proprio in questo contesto, diventa fondamentale agire d'anticipo ed evitare che questa competizione complichi ulteriormente i piani di Sarri. Senza Dia, la Lazio avrebbe delle soluzioni per ottemperare a un'eventuale assenza di Castellanos. Noslin può giocare come punta, in emergenza anche Pedro può essere adoperato come falso nueve. Ma a centrocampo la situazione è diversa. Già ad oggi, con il mercato bloccato, Sarri necessiterebbe di una mezzala con qualità, capacità d'inserimento e gol nelle gambe. Dovrà invece fare di necessità virtù. Con la partenza di Dele-Bashiru e Belahyane, il reparto verrebbe ridotto all'osso per qualche settimana e rimarrebbero i soli Guendouzi, Rovella, Cataldi (sempre se non verrà ceduto durante questa sessione di mercato) e Vecino. Troppo poco per un centrocampo a tre. La Lazio deve accelerare e operare d'anticipo, cercando di far arrivare i rinforzi necessari già i primi giorni di gennaio, qualora i regolamenti lo consentissero.

Pubblicato l'1/07