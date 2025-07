WOMEN | Lazio, nuovo rinforzo per la porta: arriva Francesca Durante

Fonte: @OfficalSSLazio

La Lazio Women mette a segno un colpo in entrata per rinforzare al rosa biancoceleste. Come comunicato dalla società Francesca Durante è infatti una nuova calciatrice biancoeleste.

"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Francesca Durante dall’ F.C. Internazionale Milano. Portiere classe 1997, in carriera ha vestito le maglie prestigiose di Verona, Inter e Fiorentina, club con cui ha conquistato uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Il nuovo estremo difensore biancoceleste è stata anche nominata come miglior portiere della Serie A nella stagione 2022-23, venendo anche inserita in due occasioni dall`AIC nella formazione dell`anno. Durante, al momento impegnata con la Nazionale nel Campionato Europeo in corso, in azzurro può vantare tredici presenze, oltre alle medaglie di bronzo agli Europei e ai Mondiali con l`Italia Under 17. Benvenuta Francesca!".

