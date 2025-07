Morte Diogo Jota, le condoglianze di Cristiano Ronaldo: "Non ha senso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il mondo del calcio è in lutto. Diogo Jota, calciatore del Liverpool, e suo fratello André sono deceduti in seguito a un incidente stradale. Tanti personaggi del mondo del calcio e dello sport hanno espresso il loro cordoglio. Tra questi c'è anche Cristiano Ronaldo, compagno in nazionale di Diogo Jota con il Portogallo: "Non ha senso. Poco fa eravamo insieme in Nazionale, e ora ti sei sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, invio le mie condoglianze e vi auguro tutta la forza del mondo. So che sarete sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Ci mancherete tutti".

