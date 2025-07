Lazio, mercato sbloccato da ottobre o da gennaio? Il punto

RASSEGNA STAMPA - Lotito ha dato ordine alla sua "talent room" di scovare degli svincolati utili dal 1 ottobre con l'obiettivo di tamponare le carenze dell’organico in attesa di tempi migliori. Il nodo centrale resta però la situazione economica. Dal 1° luglio, l’unico parametro di valutazione è l’equilibrio tra ricavi e costo del lavoro allargato, da sistemare entro il 30 settembre. Proprio quella sarà la data chiave: la Covisoc riceverà la documentazione entro il 30 novembre, ma fino ad allora — o comunque fino alla valutazione della nuova Commissione Indipendente che entrerà in funzione a fine agosto — non potrà esserci una verifica formale del saldo.

In sostanza, come spiega Il Messaggero, finché non verrà certificato l’equilibrio finanziario, il blocco degli acquisti professionistici (inclusi quelli per la Primavera) resterà in vigore. A fine settembre si attende un via libera parziale o totale per il mercato invernale, anche grazie alle cessioni già perfezionate — come quella ufficiale di Tchaouna al Burnley per 14 milioni più bonus, con un 10% sulla futura rivendita — e ad altre in chiusura, come Artistico verso lo Spezia in prestito, con l’obiettivo di inserire l’obbligo di riscatto. Ma per sbloccare tutto prima di gennaio, servirà convincere il nuovo organismo indipendente a esaminare la situazione economica in anticipo. Anche lontano dal campo, insomma, la Lazio è impegnata in una vera corsa contro il tempo.

