Lazio, Lotito cerca soluzioni per il mercato: si guarda tra gli svincolati in autunno

RASSEGNA STAMPA - Serve un’altra impresa, simile a quella che ha portato al secondo posto in campionato, ma stavolta con un mercato praticamente paralizzato. La Lazio è intrappolata in un vicolo cieco sul fronte acquisti e Claudio Lotito sta tentando ogni strada per dare una mano a Sarri prima di gennaio.

L’ultima mossa, come riporta Il Messaggero, è stata quella di mobilitare la “talent room” del club per individuare profili svincolati dal 1 ottobre. Tra i nomi valutati ci sono Giacomo Bonaventura (36 anni) per il centrocampo, Junior Firpo (28) come rinforzo per la fascia sinistra e il giovane Jeronimo Domina per l’attacco. L’obiettivo è tamponare le carenze dell’organico in attesa di tempi migliori.

