Lazio, la missione di Sarri: 13 giorni per recuperare la velocità persa con Baroni

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritiro di Formello si avvicina. Dal 14 luglio, Sarri potrà tornare a mettere mano sulla Lazio, una squadra ferita dalla mancata qualificazione alle coppe europee e dalla più recente notizia del blocco del mercato. Il Comandante avrà 13 giorni a disposizione per inculcare nel gruppo i suoi dettami, un periodo in cui sarà l'intensità a farla da padrona e durante il quale proverà a restituire al gruppo quella velocità di palleggio e di pensiero andata persa nell'ultima stagione.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, con Baroni la Lazio era finita al 18esimo posto per chilometri percorsi nella scorsa Serie A (104,3 km di media), mentre con Sarri quella biancoceleste era stata la squadra che aveva corso più di tutte in Italia e nei top cinque campionati europei per due anni e mezzo (116 km di media). Per ridare questi ritmi ai suoi, Mau confidava in un'operazione di svecchiamento dell'organico, che attualmente è sul podio delle squadre più 'vecchie' d'Italia, con ben 10 elementi sopra i 30 anni. L'impossibilità di fare acquisti dovrà far rivedere a Sarri i suoi piani, ma l'idea di calcio che sarà trasmessa non cambierà.

