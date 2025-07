Lazio | Le nuove maglie sono pronte: ecco i dettagli - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La nuova stagione sta per prendere il via, tra dieci giorni inizierà il ritiro che per la prima volta si svolgerà al training center di Formello. Non solo, perché nei prossimi giorni verranno presentate le maglie per la stagione 2025/2026. Per la quarta volta le divise biancocelesti saranno firmate da Mizuno, il brand giapponese a cui la Lazio è legata da un contratto che scadrà nell'estate del 2027. Secondo quanto trapelato in questi giorni, emergono i primi prototipi: la prima maglia sarà celeste. Ma la tonalità dovrebbe essere leggermente diversa rispetta a quella dello scorso anno e più simile a quella che si era vista già sulle maglie delle stagioni 22/23 e 23/24, quindi un celeste un po' più intenso e meno tenue. La maglia sarà bordata di bianco sulle maniche, bianco anche il colletto che non sarà a V come nelle ultime stagioni, ma a girocollo.

Sarà presente, sulla maglietta, una trama tono su tono che riproduce la pavimentazione di Piazza del Campidoglio, una delle piazze più importanti e simboliche di Roma. Sul retro, poco sotto il colletto, ci dovrebbe essere la scritta: "9 gennaio 1900". Se le indiscrezioni e i rumors saranno confermati, poi, tornerà il bianco sulla seconda maglia. Come sulla prima, anche sulla divisa bianca dovrebbe essere presente la trama ispirata a Piazza del Campidoglio, ma il colletto sarà a V e caratterizzato da una doppia bordatura blu notte e grigio chiaro; bordature presenti anche sulle maniche. Saranno dunque queste le prossime maglie della Lazio? Non resta che attendere, quando le nuove divise saranno presentate ufficialmente, con tutta probabilità nei prossimi giorni, entro l'inizio del ritiro. Nella foto in fondo all'articolo, prodotta dalla nostra redazione, è presente un prototipo delle maglie basato sui rumors circolati in questi giorni.

