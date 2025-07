Lazio, Gigot e Patric sotto esame: Sarri valuta un possibile taglio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Poco più di una settimana e la Lazio si ritroverà a Formello, Sarri potrà finalmente visionare la rosa e prenderà le sue decisioni in vista della prossima stagione. Una delle scelte più delicate che il tecnico dovrà prendere riguarda il reparto arretrato: Gila, Romagnoli e Provstgaard sono inamovibili, il ballottaggio è tra Gigot e Patric. Uno dei due, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, potrebbe lasciare la Capitale dopo il ritiro.

Il francese è una novità assoluta per il toscano e prima di poter esprimere un giudizio su di lui dovrà valutarlo durante la preparazione. Ha fisicità, esperienza e carisma ma dovrà dimostrare di poter leggere le richieste dell’allenatore che richiede piedi educati, attenzione alla costruzione, scelte lucide sotto pressione. Lo spagnolo, al contrario, è un veterano. Conosce benissimo Sarri, ma deve dimostrare di poter stare bene. Un infortunio alla caviglia l’ha costretto ai box per lunghissimo tempo tanto da concludere la stagione lontano dal campo, dovrà ritrovare la condizione. Saranno osservati speciali durante le doppie sedute, le sensazioni del ritiro saranno determinanti per la decisione finale. Avranno un peso, oltre alle risposte atletiche e tattiche, anche la sintonia col gruppo e soprattutto, con gli altri compagni di reparto. Chi finirà ai margini potrà essere ceduto. Gigot ha mercato sia in Ligue 1 sia in Russia, Patric probabilmente in Spagna. Molto dipenderà anche dalle loro volontà.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE