Lazio, il tifo organizzato annuncia: "Scendiamo ancora in piazza per protestare"

Nuova manifestazione in vista per i tifosi della Lazio. Come successo già l'anno scorso, anche quest'estate il popolo biancoceleste scenderà in strada per protestare contro il presidente Lotito. Di seguito l'annuncio del tifo organizzato a Radio Piazza della Libertà: "Si ritorna in piazza, scendiamo in strada nuovamente come abbiamo fatto l’anno scorso. Questa volta abbiamo scelto un altro posto, ma non lo diciamo ancora perché la prossima settimana andremo a chiedere i permessi per la manifestazione. Dobbiamo solo attendere che ci diano la conferma. Si svolgerà intorno a metà luglio, tenetevi pronti tra il 15 e il 18, sarà uno di questi giorni. Faremo sentire quello che è il nostro disagio contro la confusione che regna in questo momento".

