Calciomercato Lazio | Un italiano in Canada: il rendimento di Insigne a Toronto

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Un sogno di mezza estate, possibile solo forse da settembre in poi. Lorenzo Insigne può rappresentare la luce in fondo al tunnel nel buio del mercato in entrata bloccato della Lazio. La strada che porta all'ex Napoli nasce da un contatto con Maurizio Sarri e dall'intenzione della società biancoceleste di guardare agli svincolati. Proprio di recente, infatti, l'attaccante italiano ha risolto il suo contratto con il Toronto con un anno di anticipo. Ora vuole tornare in Italia, dove è già finito nel mirino di Parma, Fiorentina e Udinese.

I RISULTATI IN CANADA - Nell'estate del 2022 Insigne era stato il grande colpo della società canadese, insieme a Bernardeschi e Criscito. Ma non è riuscito a rispettare le aspettative: ha vissuto tre stagioni travagliate, e il salto di qualità atteso dal Toronto con il suo innesto non è mai avvenuto. Nessun trofeo vinto durante la sua permanenza, solo due finali perse della Canadian Championship nel 2022 e nel 2024. Anche in MLS il Toronto ha messo insieme tante delusioni, con piazzamenti di bassa classifica e sempre fuori dai playoff. Attualmente, tra l'altro, la squadra si trova al 13esimo posto nella Eastern Conference (15 squadre in totale) dopo venti partite.

I NUMERI A TORONTO - Negli ultimi tre anni in Canada, Insigne ha collezionato 76 presenze, 19 gol e 16 assist, per un totale di 5.416 minuti giocati. La sua esperienza, però, è stata molto limitata dagli infortuni, che l'hanno costretto a saltare ben 26 gare con la società canadese. Il suo obiettivo adesso è quello di ricominciare a brillare in Serie A: la possibilità di farlo con un allenatore che conosce molto bene come Maurizio Sarri alla Lazio potrebbe anche concretizzarsi.

Pubblicato il 05/07