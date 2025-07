Lazio, via al primo ritiro in sede. Allenamenti, orari e amichevoli: il punto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Estate Odissea per la Lazio, niente mercato e niente ritiro in montagna dopo 17 anni. La bella storia del Sarri-bis, insomma, non s'incastra nella migliore realtà. Starà a lui e alla squadra riuscire ad affrontare ogni difficoltà e cambiamento, traendone forza. Il ritiro, come ormai noto, si svolgerà a Formello, centro sportivo "a cinque stelle" dopo gli ultimi interventi di ristrutturazione e modernizzazione, ma si lavorerà con 15-20 gradi in più rispetto al clima di Auronzo. Come riferisce Corriere dello Sport, il tecnico farà allenare la squadra presto di mattina e nel tardo pomeriggio. Gli orari non sono ancora ufficiali, ma dovrebbe essere fissati intorno alle 9 e alle 19. Si pernotterà sempre a Formello, un vero ritiro in piena regola. Mancherà la tradizionale immersione nelle acque fresche del fiume al termine di ogni seduta. Sarà sostituita dai bagni di ghiaccio o dalla crioterapia. Per Lotito il caldo non sarà un problema perché, a Formello "c'è un microclima ventilato. La Lazio ha uno dei centri sportivi più grandi d’Italia e ha la possibilità di poter organizzare ritiri al proprio interno. Ha tanti campi, piscine, palestre, settore medico".

Visite il 10, fino al weekend. Poi il ritiro del 14, terminerà il 26. Sarà un mini-ritiro, mai così breve durante la prima esperienza di Sarri con la Lazio. Dovrà farsi bastare i giorni previsti dalla società: il piano estivo era stato pensato prima del suo avvento. Dal 26 luglio, poi, scatteranno le prime amichevoli: contro l'Avellino a Frosinone, poi in Turchia contro il Fenerbahce e il Galatasaray. Due squadre che inizieranno il campionato il 10 agosto e saranno più avanti nella preparazione. C'è il rischio di fare un flop e non sarebbe un bel prologo, Sarri non nasconde la propria preoccupazione sul tema. Il 9 agosto il match contro il Burnley, quasi a ridosso dell'inizio del campionato inglese (15 agosto). L'ultimo test contro l'Olympiakos, il 16 agosto, una settimana prima del via. Poi si inizierà a fare ancor più sul serio: il Como attende già la Lazio per l'esordio.

