Kroos lancia l'allarme: "Non esistono poveri nel calcio ma si gioca troppo!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Calendari sempre più fitti e giocatori chiamati a scendere in campo per un numero di partite che aumenta di stagione in stagione. A parlare di quello che sta diventando un vero e proprio problema è Toni Kroos, ex Real Madrid e Nazionale tedesco, che a gazzetta.it si è così espresso sul tema: "Non ci sono poveri nel calcio di oggi. Giochiamo a calcio, i giocatori fanno quello che piace a tutti e hanno tanti soldi. Però io sono per mantenere la qualità dello spettacolo. E questo è possibile solo se i calciatori sono freschi, se stanno bene mentalmente e fisicamente".

"Nessuno chiede niente ai giocatori, a malapena lo chiedono ai club. Ci sono sempre più soldi e sempre più partite, e di conseguenza ci sono sempre più infortuni. Ma non è solo un problema di infortuni: il fatto è che così si abbassa la qualità del gioco, delle parti. È anche una questione di motivazioni: non puoi dare sempre il massimo e soprattutto non puoi dare la stessa importanza a tutte le partite, se giochi undici mesi su dodici. È una cosa impossibile".

