Lazio, tre ex eliminati dal Mondiale per Club. Si salva solo...

Il Mondiale per Club perde tre laziali dopo le ultime partite. Nella serata di ieri l'Al Hilal di Simone Inzaghi e Milinkovic-Savic, dopo aver eliminato l'Inter, è uscito sconfitto contro la Fluminense non riuscendo ad andare oltre i quarti di finale della kermesse intercontinentale. Una sconfitta che fa fuori due ex biancocelesti in un colpo solo e che porta avanti il club brasiliano, pronto ad affrontare alle semifinali il Chelsea di Pedro Neto che, invece, nella notte ha battuto per 2-1 il Palmeiras di Felipe Anderson, anche lui eliminato. L'esterno portoghese è l'unico ex Lazio a essere rimasto in corsa, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo e portare un po' di biancoceleste nell'ultimo atto della competizione.

