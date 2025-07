Castan, l'ex Roma racconta il calvario del tumore: "Garcia mi ha protetto, Spalletti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il 13 settembre 2014 è una data incancellabile nella memoria dell’ex calciatore della Roma Leandro Castan. Da quel giorno è iniziato il suo calvario, la lotta contro il tumore: “In quei 15’ è finita la mia carriera. È morta una parte di me".

“I primi 15 giorni furono terribili. Non mi reggevo in piedi, vomitavo molto, avevo perso 20 kg. Ero senza forze. All’inizio la Roma ha scelto di nascondere tutto. Volevo vincere il campionato con la Roma e conquistare la Nazionale. In poco tempo mi sono ritrovato su un letto d’ospedale con un tumore in testa. Ho fatto di tutto per tornare al mio livello. Tutto. Non è stato possibile”.

Nel periodo più difficile Sabatini è stata una figura importantissima: “È stato un secondo padre”.

Ripartire fu difficilissimo per Castan e anche i rapporti con i diversi allenatori non furono sempre idilliaci: “Rudi Garcia mi ha sempre protetto, un secondo padre. Con Spalletti ho fatto più fatica. Contro il Verona sono tornato titolare, giocando però una delle mie peggiori partite. Nei giorni successivi mi ha richiamato in ufficio, mostrandomi una foto del Frosinone. “Il tuo livello è questo, non puoi giocare qui. Tu con me non giochi più”. Mi è crollato il mondo addosso”.

Mihajlovic invece: “Mi vengono i brividi a parlarne. Alla fine di ogni allenamento si fermava con me per insegnarmi a calciare. Passavamo le ore insieme. Lo porterò sempre nel cuore”.

