WOMEN | Italia, Goldoni esulta dopo la vittoria: "Pelle d'oca!" - FOTO

L'Italia Femminile è in semifinale a Euro 2025. Un traguardo che mancava dal 1997, le azzurre hanno compiuto l'impresa battendo la Norvegia con una doppietta di Girelli. All'indomani del successo, via social, Eleonora Goldoni ha provato a raccontare le emozioni provate al triplice fischio. "Possiamo toccare il cielo, possiamo farlo per davvero", ha scritto la centrocampista della Lazio Women.

E poi ancora: "Ieri sera era come se il cielo un pochino lo stessimo toccando..era in quelle lacrime, in quelle corse per abbracciarci, in quella pelle d’oca.. é tutto vero: SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEEEE". A accompagnare un carosello di scatti, i più toccanti della serata vissuta.

