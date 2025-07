Lazio, sorrisi e look "old style": il recap della seduta mattutina - FOTO

Prosegue la preparazione della Lazio, in ritiro a Formello per la prima volta dopo tantissimi anni trascorsi all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. La seduta mattutina di oggi è ormai in archivio, i biancocelesti sono attesi in campo per quella pomeridiana che concluderà il quarto giorno di ritiro. In attesa di rivederli all'opera la società, tramite i canali social ufficiali, ha condiviso qualche scatto di stamattina. Sorridenti Patric, Vecino, Sarri e Castellanos e un look 'old style' per Tavares che ha deciso di iniziare questa nuova stagione senza treccine.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE