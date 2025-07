Lazio, ricordi Vitor Roque? Che flop al Palmeiras: ora è diventato un caso

TUTTOmercatoWEB.com

I calciatori brasiliani vengono gonfiati di grandi aspettative quando brillano in patria, ma non tutti riescono a gestire il grande salto e a rispettare le attese. Proprio come successo a tanti altri, anche Vitor Roque ha sofferto in Europa, ma ora che è tornato in Brasile le cose non sembrano esser migliorate. L'attaccante è stato accostato per un lungo periodo alla Lazio l'estate scorsa, nell'ultima stagione è passato in prestito al Betis prima, per poi andare a titolo definitivo al Palmeiras, ma sempre con scarsi risultati.

Ha già giocato 25 partite con la maglia del Palmeiras, ma ha solo 3 reti all'attivo. Nella notte, contro il Mirassol (1-1), ha collezionato il suo decimo match di fila senza andare a segno. Il tempo per iralzarsi c'è, ha ancora 20 anni, ma deve lavorare per tornare a incantare come faceva prima di trasferirsi al Barcellona per oltre 30 milioni di euro.

