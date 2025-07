Lazio, Prandi: "Sarri unica mossa giusta della società in quattro anni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radiosei il giornalista Andrea Prandi si è espresso a 360° sul momento della Lazio: "Era giusto esserci in piazza per sentire il popolo laziale, vedere chi c’era. Ritiro senza tifosi? Io sono un boomer, prima c’era libero accesso. Era un altro mondo, penso agli anni di Zoff sulla panchina. Allenarsi a Formello resta una follia con queste temperature. Giocatori isolati nei bunker, i tifosi amano anche vedere i giocatori, è stato tolto anche questo. Ora il tifoso non so quale posto nella Lazio ma non credo sia nei primi".

"Mi sembra evidente che Lotito abbia perso un po’ di pezzi. Mai come ora, la proprietà sia distaccata dal tifo e dalla realtà. Anche sul Flaminio è tutto fermo, il passo definitivo non avviene mai. Un progetto così richiede un investimento. Se non crescono i ricavi si scivola sempre di più".

"Mercato chiuso? Forse dovremmo essere contenti perché la Lazio forse sarebbe stata costretta a vendere senza avere la certezza di acquistare sostituti all’altezza. Un circolo vizioso che si innesta e che rischia di farti scivolare".

"Sarri è l’unica mossa giusta fatta negli ultimi 4 anni. Si è innamorato della Lazio, gli sono state fatte promesse non mantenute. Ciò nonostante è rimasto, facendo tutto con grande entusiasmo. Sarri farà bene, dipenderà anche se a gennaio ci saranno investimenti. Non escludo la lotta per i primi posti".

