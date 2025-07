Juve, il retroscena sulle vacanze: 'no' dei giocatori a una settimana in meno. E Tudor...

TUTTOmercatoWEB.com

Curioso retroscena che riguarda la Juventus quello svelato da La Gazzetta dello Sport. Al termine del Mondiale del Club i calciatori hanno staccato la spina per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Al gruppo sono state concesse tre settimane di stop anche se la società in prima battuta ha chiesto ai giocatori di accorciare le ferie di una settimana così da anticipare il ritorno per iniziare a preparare la prossima stagione.

I giocatori hanno però rispedito la risposta al mittente: troppo stressante il finale di stagione per poter ridurre i giorni di riposo. Il tecnico Tudor ha deciso di non insistere e così la data fissata per l’inizio del ritiro è rimasta quella del 24 luglio quando squadra e staff si ritroveranno alla Continassa.

