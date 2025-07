Calciomercato Lazio | Fares cerca posto: respinte due offerte dalla Grecia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è in cerca di una soluzione per Mohamed Fares. L'algerino, in scadenza nel 2026, è fuori dai piani del club, che vorrebbe piazzarlo per provare a monetizzare qualcosa dalla sua cessione. Rientrato in Italia dopo un prestito in Grecia, l'esterno sarebbe nel mirino di altri club ellenici, che avrebbero fatto alcuni tentativi di approccio con il giocatore.

Secondo il Corriere dello Sport, però, Fares avrebbe respinto, per ora, le offerte di Asteras e Paok a causa di un mancato accordo sull'ingaggio. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni e la speranza della Lazio è che alla fine il giocatore accetti una delle destinazioni proposte.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.