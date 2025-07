Ex Lazio | Keita Balde diventa virale: la sua intervista è ormai un meme

TUTTOmercatoWEB.com

Keita Balde è diventato virale in Spagna e non solo. L'intervista dell'ex calciatore della Lazio a El After di circa un mese fa sta facendo il giro del web, con molti utenti che hanno ritagliato dei frammenti che hanno scatenato ilarità. Non solo, Keita viene anche imitato in nuovi video. Ci sono parti dell'intervista che si vedono in continuazione su Tik Tok, non è chiaro il motivo effettivo, ma Keita Balde in questo momento è un meme.

