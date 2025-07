Verona, Zanzi freddo con Setti: le sue parole sull'addio dell'ex presidente

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Hellas Verona è in ritiro a Folgaria, dove ha parlato in conferenza stampa il presidente gialloblù Italo Zanzi. Interessante è stato il passaggio in cui l'avvocato statunitense ha risposto a una domanda sull'addio dell'ex numero uno del club Maurizio Setti: "Semplicemente non lavora più con noi, gli auguriamo il meglio per il futuro". Altro riferimento a Setti anche sul tema Bottagisio, il centro sportivo che il Verona lascerà in favore del Chievo: "Sul Bottagisio non c'entra nulla la nostra decisione con il signor Setti. È un affare per ora riservato, tutte le nostre decisioni le faremo per il nostro bene e quello della società".

