FORMELLO GIORNO 4 - Lazio, seduta mattutina terminata: lavoro diviso tra tattica e corsa

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 10:42 - Allenamento terminato. Il gruppo dei difensori, dopo la fase atletica, rientra negli spogliatoi. Appuntamento nel pomeriggio per la seconda seduta di oggi, che sarà aperta alla stampa.

AGGIORNAMENTO ORE 10:34 - Breve recupero e si riparte.

AGGIORNAMENTO ORE 10:19 - Ecco i difensori al Fersini, tocca a loro adesso svolgere la parte atletica. Assenti Patric e Hysaj. Il gruppo composto da centrocampisti e attaccanti (più Gigot prima) ora lavora sul centrale: c'è Guendouzi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - È terminata la parte atletica sul campo del Fersini. Centrocampisti e attaccanti (più Gigot) rientrano negli spogliatoi. Al centrale prosegue il lavoro tattico.

AGGIORNAMENTO ORE 9:43 - Terminato il riscaldamento, ora inizia il lavoro atletico. La squadra corre intorno al campo divisa in gruppi. Sul campo centrale è in corso un allenamento tattico con il resto del gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - In campo solo centrocampisti e attaccanti, con Gigot aggregato (che ieri pomeriggio è rimasto a riposo). Assenti Zaccagni e Guendouzi, presente invece il Taty Castellanos rientrato in gruppo già da ieri. In molti sono con le scarpe da ginnastica. Parte il riscaldamento. Il resto della squadra sta lavorando sul campo centrale.

FORMELLO - Avanti tutta. Il ritiro della Lazio a Formello continua con un'altra doppia seduta in programma. Sempre in mattina, circa alle ore 10, il primo allenamento; poi nel pomeriggio, verso le 18, il secondo, che sarà anche aperto alla stampa. Ieri è tornato in gruppo il Taty Castellanos, che si era fermato per un problema alla coscia destra. Ancora assente invece Hysaj, che ha accusato un fastidio al polpaccio nel primo giorno di ritiro. Sta continuando, poi, anche il recupero di Patric e Zaccagni: il primo sempre più con il gruppo; il secondo ancora a parte.

