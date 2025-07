FORMELLO GIORNO 3 - Lazio, doppia seduta tra prove tattiche, partitelle e palle inattive

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:27 - Termina qui l'allenamento pomeridiano. L'appuntamento è per domani mattina, quando la Lazio tornerà in campo per un'altra doppia seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 19:08 - Si chiude la partitella, decisa dal gol di Dele-Bashiru. Ora Sarri si concentra sulle palle inattive: prima le punizioni, poi i calci d'angolo.

AGGIORNAMENTO ORE 19:04 - Il primo gol della partitella è dei rossi: ha segnato Dele-Bashiru.

AGGIORNAMENTO ORE 18:54 - Buone notizie da parte di Castellanos: si è riunito subito al gruppo dopo un breve lavoro a parte. Zaccagni, invece, prosegue il suo allenamento differenziato.

AGGIORNAMENTO ORE 18:48 - Si vede il Taty Castellanos. È sceso in campo con gli scarpini insieme a Zaccagni per lavorare con il pallone con chi è fuori dalle prove tattiche.

AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Breve recupero per la squadra e si riparte. Con i verdi subentra Nuno Tavares al posto di Belahyane, con Basic mezzala sinistra, Vecino mezzala destra e il portoghese terzino.

AGGIORNAMENTO ORE 18:23 - Iniziano le prove tattiche tra rossi e verdi con la consueta partitella.

ROSSI: Lazzari, Ruggeri, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Dia, Sana Fernandes.

VERDI: Marusic, Gila, Provstgaard, Basic; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 18:21 - Terminato il riscaldamento, la squadra ora recupera.

AGGIORNAMENTO ORE 18:12 - Parte il torello: assenti al momento Gigot, Hysaj, Castellanos, Patric e Zaccagni. Anche i portieri hanno iniziato il loro lavoro.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Squadra in campo, è iniziato il riscaldamento. C'è il mister Maurizio Sarri a guidare la squadra: prima di iniziare la seduta ha fatto un discorso a tutto il gruppo.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 10:58 - Si è conclusa la seduta mattutina tra lavoro tattico sul campo del Fersini e parte atletica in palestra. Appuntamento nel pomeriggio intorno alle 18 per il secondo allenamento di giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10:49 - Va ancora avanti la seduta tattica sul campo del Fersini. Con il gruppo ora lavorano Renzetti e Provedel; a parte Mandas e Furlanetto.

AGGIORNAMENTO ORE 10:18 - Terminata la parte tattica sul campo per centrocampisti e attaccanti, che ora passano in palestra per il lavoro atletico. Al Fersini arrivano i difensori: c'è Patric e non Hysaj, ancora fermo per un problema al polpaccio

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - Continua ancora il lavoro tattico, con Mandas e Furlanetto tra i pali.

AGGIORNAMENTO ORE 9:58 - Proseguono le prove tattiche con ritmi serrati sul campo. Lavorano a parte Renzetti e Provedel.

AGGIORNAMENTO ORE 9:48 - Scattate le prove tattiche per centrocampisti e attaccanti. Sul campo, oltre a Zaccagni, manca solamente il Taty Castellanos, che ieri ha accusato un problema alla coscia. I difensori restano in palestra, dopo toccherà lavorare sul Fersini.

AGGIORNAMENTO ORE 9:43 - Terminato il riscaldamento tecnico-atletico: la squadra recupera.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - Al momento al Fersini c'è solo il gruppo composto da centrocampisti e attaccanti (insieme ai portieri): inizia il riscaldamento con il pallone. Il resto della squadra è in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 9:25 - Staff di Sarri in campo. A breve inizierà la seduta mattutina.

FORMELLO - Ancora una doppia seduta a Formello. Prosegue il ritiro della Lazio: gli orari sono sempre gli stessi, con il primo allenamento intorno alle ore 10 e il secondo verso le 18. Da verificare le condizioni di Castellanos, che ieri ha terminato anzitempo le prove tattiche per un problema alla coscia destra. È fermo anche Hysaj, che ha accusato un problema al polpaccio nel primo giorno di preparazione. Sono tornati con il gruppo, invece, Basic e Guendouzi. Prosegue bene anche il recupero di Patric e Zaccagni, sempre più vivi all'interno del lavoro di Sarri.

