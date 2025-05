FORMELLO - Lazio, tutti in bilico: dubbio a destra, Dele insidia Dia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti sulla corda, carte mischiate, rimangono in piedi i dubbi dell’antivigilia. Dele-Bashiru o Dia alle spalle di Castellanos, Marusic o Lazzari sulla fascia destra, escludendo - viste le condizioni di entrambi - l’impiego del montenegrino alto come successo a Genova ed Empoli. Le maglie certe sono quelle in mediana di Guendouzi e Rovella, così come in attacco del Taty e Zaccagni.

Anche Isaksen, dopo la panchina al Castellani, dovrebbe ritrovare spazio dall’inizio. L’interrogativo maggiore è al centro della trequarti: Dia è in un buon momento di forma, ha deciso con il suo gol l'ultima giornata di campionato, eppure le caratteristiche della partita potrebbero spingere Baroni a scegliere il nigeriano come contro l’Atalanta (andata e ritorno) e nei due derby con la Roma. Dilemma da risolvere domani a ridosso del match.

Hysaj è squalificato, Tavares pure oggi ha lavorato in modo differenziato. Gigot non ha svolto la rifinitura, anche la sua convocazione è in dubbio. Dietro, con il solo Pellegrini in condizione sulle fasce, uno tra Lazzari e Marusic sembra destinato alla panchina. Il secondo oggi pomeriggio è stato testato a sinistra in una delle due formazioni, persiste comunque il ballottaggio sulla fascia opposta con l’ex Spal. Al centro la coppia Gila-Romagnoli non è in discussione. Tra i pali ancora Mandas, ormai è lui il numero uno biancoceleste.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Basic, Vecino, Belahyane, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin, Dia, Pedro. All.: Baroni.

